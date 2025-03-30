В Омске выставили на продажу два помещения, где работают магазины «Центр-Книга»

Первое помещение, площадью 417 кв. м, находится в Нефтяниках на проспекте Мира. За него собственник просит 60 миллионов рублей. Второй объект, в цоколе здания на Ленина, 17, чуть меньше — 410 кв. м, и выставлен за 35 миллионов рублей. В объявлении уточняется, что помещение подходит «как для общественного питания, так и для торговли».