В Омске выставили на продажу два помещения, где работают магазины «Центр-Книга»

На популярном сайте объявлений появились предложения о продаже двух коммерческих помещений в Омске, в которых в настоящий момент размещаются магазины сети «Центр-Книга». Речь идёт о локациях на проспекте Мира и улице Ленина.
Первое помещение, площадью 417 кв. м, находится в Нефтяниках на проспекте Мира. За него собственник просит 60 миллионов рублей. Второй объект, в цоколе здания на Ленина, 17, чуть меньше — 410 кв. м, и выставлен за 35 миллионов рублей. В объявлении уточняется, что помещение подходит «как для общественного питания, так и для торговли».
Официальной информации о возможном закрытии или переезде магазинов «Центр-Книга» на этих адресах пока нет.
Согласно данным сервиса 2ГИС, сейчас в Омске работает 10 магазинов этой сети. «Центр-Книга» — омская компания с почти 30-летней историей, принадлежащая предпринимателю Владимиру Спицыну. В структуру бизнеса входят также оптовый склад и бибколлектор, который комплектует школьные и вузовские библиотеки.
В 2017 году сеть предпринимала попытку расширения за пределы региона — в Тюмени был открыт магазин, который, однако, спустя несколько лет прекратил работу.