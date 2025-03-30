В каких городах Казахстана подешевели квартиры

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, если с сентября 2024 года жилье дорожало в среднем на 1% в месяц, то сейчас рост составил всего 0,4%.
Больше всего в стране выросла стоимость квартир в Таразе и Костанае — на 2,2%, а также в Актобе — на 2,1%.
При этом в крупных городах, наоборот, цены снизились. Заметнее всего это по стоимости квадратных метров на рынке недвижимости Шымкента — минус 2,7%. В Алматы квартиры подешевели на 0,6%, в Атырау — на 0,4%.
А вот за год средняя цена жилплощади выросла на 6%.
Единственный город, где цены упали в годовом значении, — Караганда, где квартиры подешевели на 1,4%.
В остальных населенных пунктах страны наблюдается рост. Самый значительный — в Актау, где недвижимость подорожала на 17,8%.
В Астане, Уральске, Петропавловске и Костанае рост составил от 9,4 до 11,3%. В Алматы стоимость вторичного жилья за год увеличилась на 4,2%, в Шымкенте — на 6,2%.