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Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекнефтегаз и КазМунайГаз договорились о совместных геологоразведке и проектах нефтегазохимии, сообщает пресс-служба казахстанской компании.

Источник: Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Алматы председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

Документ определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане.

Компания «Узбекнефтегаз» является одним из наших перспективных партнеров. Нынешнее соглашение подтверждает готовность КМГ расширять сотрудничество с узбекскими коллегами по таким важнейшим направлениям как пополнение ресурсной базы и развитие нефтегазохимической отрасли.

подчеркнул Хасенов

Он также добавил, что в сфере взаимных интересов — цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, по его словам, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии.

Напомним, что ранее, в рамках международной конференции «Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере» в Баку, представители нефтегазовых компаний АО «Узбекнефтегаз», SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности.

Документы, в частности, предполагают обмен опытом разработки и внедрения цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.