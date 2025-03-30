Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Алматы председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.
Документ определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане.
Компания «Узбекнефтегаз» является одним из наших перспективных партнеров. Нынешнее соглашение подтверждает готовность КМГ расширять сотрудничество с узбекскими коллегами по таким важнейшим направлениям как пополнение ресурсной базы и развитие нефтегазохимической отрасли.
Он также добавил, что в сфере взаимных интересов — цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, по его словам, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии.
Напомним, что ранее, в рамках международной конференции «Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере» в Баку, представители нефтегазовых компаний АО «Узбекнефтегаз», SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности.
Документы, в частности, предполагают обмен опытом разработки и внедрения цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.