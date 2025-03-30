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Цены на свинину в Молдове взлетели выше, чем ожидалось: На Центральном рынке Кишинева мясо подорожало сразу на 25 леев за килограмм

Продавцы жалуются: раньше продавали целого поросенка за день, теперь — и половины не уходит.

Источник: Комсомольская правда

Цены на свинину в Молдове взлетели, на Центральном рынке Кишинева — сразу на 25 леев за кило. Продавцы винят чуму свиней и ажиотаж перед праздниками, а Ассоциация производителей мяса уверяет: это спекуляция, их члены цены не поднимали.

Раньше люди брали по 5−6 кг, теперь экономят и берут 3−4. Продавцы жалуются: раньше продавали целого поросенка за день, теперь — и половины не уходит.

Правда, в Минсельхозе говорят, что это спекуляции на теме чумы, что свинины в Молдове, как гуталина на гуталиновой фабрике.

Но жёлтым верить- себя не уважать.

Особенно после слов министра, что в вспышке болезни виноваты боевые действия на Украине.

Конечно, если свинина станет «золотой», её перестанут покупать. Тогда точно хватит.

Напомним, что после захоронения 65 000 свиней с фермы в Рошканах, цена килограмма свинины на мясных рынках сразу увеличилась на 10 леев. Предполагалось, что она вырастет ещё на 10, однако в итоге — уже на 25!