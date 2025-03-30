Эксперты рассказали, что даст Челябинской области развитие Арктики

Однако, освоение арктических пространств даст положительный эффект не только в масштабах страны и отдельных северных регионах, но и измерении более косвенного влияния на ситуацию. Эксперты отмечают, что для продолжения работы в Арктике требуются материалы, промышленная продукция, а также грамотные специалисты, которые могут работать в условиях крайнего севера. В этом смысле, некоторые специалисты указывают, что в выигрыше могут оказать индустриальные регионы, находящиеся поблизости от регионов севера.