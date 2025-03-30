Эксперты рассказали, что даст Челябинской области развитие Арктики

Накануне при участии главы государства состоялся масштабный форум, посвящённый именно освоению арктических пространств. Члены «Экспертного клуба Челябинской области» обсудили перспективы этой работы и рассказали, что освоение Арктики может дать Южному Уралу.
Арктика является одним из важнейших стратегических регионов нашей страны. Это обуславливается двумя факторами: экономической выгодностью освоения северных территорий, а также соображениями геостратегической безопасности нашей страны.
Если говорить о экономическом измерении, то дальнейшее развитие арктического направления позволит более короткие пути между регионами нашей страны, что кратно снизит расходы предприятий на логистику товаров.
«Безопасность в данном случае обеспечивает быстроту принятий решений в отношении потенциального противника, которым являются Соединенные государства Америки, так как кратчайший путь полета ракет проходит через арктическую зону. Эта территория всю советскую эпоху представляла площадку противоречий с западным блоком как раз на эту тему», — рассказывает Константин Кашин, член Общественной палаты Челябинской области.
Также нельзя забывать, что Арктика является и кладезем полезных ископаемых, разработка которых имеет колоссальную важность для роста экономики нашей страны. Уже сейчас добываемые на севере углеводороды обеспечивают порядка 20% от всего российского экспорта. Также важно понимать, что не все потенциальные месторождения оценены в полной мере.
«Всё вместе — освоение Арктики и развитие Северного морского пути с сопутствующей инфраструктурой — в современных реалиях является ключевым приоритетом развития России», — подчёркивает Евгений Савченко, член Общественной палаты Челябинской области.
Однако, освоение арктических пространств даст положительный эффект не только в масштабах страны и отдельных северных регионах, но и измерении более косвенного влияния на ситуацию. Эксперты отмечают, что для продолжения работы в Арктике требуются материалы, промышленная продукция, а также грамотные специалисты, которые могут работать в условиях крайнего севера. В этом смысле, некоторые специалисты указывают, что в выигрыше могут оказать индустриальные регионы, находящиеся поблизости от регионов севера.
«При активизации процесса изучения и освоения российской Арктики стоит ожидать и мощного экономического толчка, рост заказов на промышленную продукцию, чем можно и нужно воспользоваться и Челябинской области для своего развития», — отмечает политолог Матвей Зайковский.