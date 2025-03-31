Минобороны требует с пермской «Телты» 55 миллионов рублей неустойки

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению жалобы ОАО ПТЗ «Телта», оспаривающей взыскание 55,9 млн рублей в пользу минобороны РФ за нарушение условий госконтракта 2024 года. Первое заседание назначено на 15 апреля. Эта сумма стала крупнейшей в череде исков военного ведомства к предприятию: по данным Properm.ru, общие требования к «Телте» в 2024 году превысили 100 млн рублей.
Решение по данному спору было принято Арбитражным судом Москвы еще 27 января, однако полная аргументация суда появилась только в марте. Из материалов следует, что конфликт возник из-за срыва поставок оборудования на 265,5 млн рублей по контракту, заключенному в декабре 2023 года. «Телта» обязалась в четырехмесячный срок предоставить минобороны расчетно-калькуляционные документы для обоснования стоимости товаров. Но по состоянию на 1 апреля 2024 года завод так и не направил заказчику необходимые расчеты.
Первоначальный размер неустойки в октябре 2024 года составлял 5,2 млн рублей, но к январю 2025 года сумма выросла до 55,95 млн из-за длительности нарушения.
Защита «Телты» пыталась доказать отсутствие вины, сославшись на письмо от июля 2023 года, где предприятие уведомляло минобороны о невозможности подготовки документов. Однако суд отклонил этот аргумент, указав, что письмо было отправлено до подписания контракта и не может служить оправданием.