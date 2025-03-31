Минобороны требует с пермской «Телты» 55 миллионов рублей неустойки

Решение по данному спору было принято Арбитражным судом Москвы еще 27 января, однако полная аргументация суда появилась только в марте. Из материалов следует, что конфликт возник из-за срыва поставок оборудования на 265,5 млн рублей по контракту, заключенному в декабре 2023 года. «Телта» обязалась в четырехмесячный срок предоставить минобороны расчетно-калькуляционные документы для обоснования стоимости товаров. Но по состоянию на 1 апреля 2024 года завод так и не направил заказчику необходимые расчеты.