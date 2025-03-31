В Красноярске снос частного сектора привел к уголовному делу

По словам председателя палаты экономического развития Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрия Муравьёва, для того, чтобы снизить затраты, застройщики предлагали цены на недвижимость в три раза ниже рыночной, а на землю — в 4−5 раз ниже кадастровой стоимости. В итоге владельцу, например, дома в сто «квадратов» с участком и постройками могли предложить переселиться с семьей в однокомнатную квартиру в спальном районе Красноярска. Хотя Николаевка почти в центре города. Чуть дальше нее расположены микрорайоны Студгородок и Академгородок, которые в городе считаются практически элитными. Для застройщика эта земля — лакомый кусок, который он, судя по всему, решил урвать по дешевке.
— Ситуация, которая сложилась в Николаевке, вскрыла неурегулированность вопросов взаимоотношений муниципалитета, застройщика и граждан, проживающих на территории КРТ, — уверен Юрий Муравьев.
После многочисленных обращений граждан глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию и возбудить уголовное дело. И следователи признали факты нарушения прав жителей красноярской Николаевки. «Сумма, в которую оценили домовладения, недостаточна для приобретения равнозначного жилья. Кроме того, вместо оказания содействия гражданам, в числе которых пенсионеры, компания-застройщик предлагает им оформить ипотеку». Также выражается несогласие с заключениями экспертиз, по результатам которых оценочная стоимость недвижимости постоянно занижается.
Случай с Николаевкой стал поводом для внесения изменений и в краевое законодательство. В обновленном законе прописано: если стоимость изымаемого земельного участка или жилья не позволяет купить даже минимальную по размерам квартиру, это сделает застройщик. «Несгораемая» жилплощадь — 28 квадратных метров. Кроме того, в законе вводится понятие «равнозначности» вместо «равноценности». То есть жителям многоквартирных домов, которые попадают в зону программы комплексного развития территорий, будут предоставляться квартиры аналогичной площади, а не стоимости.