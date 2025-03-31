В Красноярске снос частного сектора привел к уголовному делу

По словам председателя палаты экономического развития Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрия Муравьёва, для того, чтобы снизить затраты, застройщики предлагали цены на недвижимость в три раза ниже рыночной, а на землю — в 4−5 раз ниже кадастровой стоимости. В итоге владельцу, например, дома в сто «квадратов» с участком и постройками могли предложить переселиться с семьей в однокомнатную квартиру в спальном районе Красноярска. Хотя Николаевка почти в центре города. Чуть дальше нее расположены микрорайоны Студгородок и Академгородок, которые в городе считаются практически элитными. Для застройщика эта земля — лакомый кусок, который он, судя по всему, решил урвать по дешевке.