Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 31 марта

Национальным банком определены курсы валют на 31 марта 2025 года, понедельник. В частности, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля подрос в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 31 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1176 белорусского рубля, 1 евро — 3,3591 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6634 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые установлены на пятницу, 28 марта, и были сохранены на субботу, 29 марта, и воскресенье, 30 марта, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля подрос. Ощутимее при этом изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0083 белрубля, курс евро стал легче на 0,0081 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0064 белрубля.
Тем временем Минтруда сказало, кто может получить рабочие места с компенсацией в 726 рублей.