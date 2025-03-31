Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 31 марта

В сравнении с валютными курсами, которые установлены на пятницу, 28 марта, и были сохранены на субботу, 29 марта, и воскресенье, 30 марта, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля подрос. Ощутимее при этом изменился курс американской валюты.