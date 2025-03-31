МИД РФ: зарубежные бренды считают, что РФ быстро все забудет

Решения о возвращении бизнеса Европы будут принимать с учетом интересов российских производителей.
Европейский бизнес ошибочно полагает, что Россия быстро забудет его резкий уход с российского рынка. Однако подход к возвращению каждого бренда будет рассматриваться индивидуально, заявил Кирилл Логвинов, директор департамента международных организаций МИД РФ.
«Многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкций и попросит европейский бизнес вернуться на его условиях. Европейцы считают, что наша страна быстро все забудет и простит. Призываю не стирать из памяти их бегство с российского рынка», — заявил Логвинов в интервью ТАСС.
Логвинов добавил, что решения о возвращении европейских компаний будут приниматься с учетом интересов отечественных производителей, чья продукция уже заменила западные аналоги. Он подчеркнул, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально.
Ранее «Единая Россия» объявила о запуске проекта «Сделано в России», направленного на продвижение отечественных брендов и товаров. В то же время, стало известно, что бренд нижнего белья Victoria’s Secret, ушедший из РФ в марте 2022 года, подал заявки на регистрацию своих товарных знаков в Роспатент. Также ряд зарубежных брендов одежды группы Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear) ведут неофициальные переговоры о возможности возвращения на российский рынок.