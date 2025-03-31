МИД РФ: зарубежные бренды считают, что РФ быстро все забудет

«Многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкций и попросит европейский бизнес вернуться на его условиях. Европейцы считают, что наша страна быстро все забудет и простит. Призываю не стирать из памяти их бегство с российского рынка», — заявил Логвинов в интервью ТАСС.