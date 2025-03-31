Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о металлах и проектах в РФ

Москва и Вашингтон начали обсуждение вопросов, связанных с редкоземельными металлами и проектами в России, сообщил в интервью газете «Известия» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — отметил он.
Дмитриев добавил, что некоторые компании уже выразили интерес к участию в этих проектах. Это свидетельствует о растущем внимании к редкоземельным ресурсам, которые играют ключевую роль в современных технологиях.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время провести новый телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Дата разговора пока неизвестна.