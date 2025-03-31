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Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о металлах и проектах в РФ

Некоторые компании уже выразили интерес к участию в этих проектах.

Источник: Аргументы и факты

Москва и Вашингтон начали обсуждение вопросов, связанных с редкоземельными металлами и проектами в России, сообщил в интервью газете «Известия» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — отметил он.

Дмитриев добавил, что некоторые компании уже выразили интерес к участию в этих проектах. Это свидетельствует о растущем внимании к редкоземельным ресурсам, которые играют ключевую роль в современных технологиях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время провести новый телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Дата разговора пока неизвестна.