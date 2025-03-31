Nikoliers: число азиатских брендов в России выросло вдвое с начала санкций

Количество азиатских брендов на российском рынке достигло 71 компании в марте 2025 года, что почти в 2,5 раза превышает показатели до санкционного времени 2022 года. Об этом рассказала в разговоре с РИА Недвижимость руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой фирмы Nikoliers Ирина Царькова.