Nikoliers: число азиатских брендов в России выросло вдвое с начала санкций

Количество азиатских брендов на российском рынке достигло 71 компании в марте 2025 года, что почти в 2,5 раза превышает показатели до санкционного времени 2022 года. Об этом рассказала в разговоре с РИА Недвижимость руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой фирмы Nikoliers Ирина Царькова.
«Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% — бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% — косметику и парфюмерию. Это свидетельствует о продолжении тренда на расширение присутствия азиатских компаний в ключевых сегментах рынка», — пояснила Царькова.
Эксперт подчеркнула, что за три года (2022−2025 гг.) российский рынок пополнился 43 новыми азиатскими торговыми марками. Среди них абсолютным лидером по масштабам стали турецкие компании, занимающие 47% рынка.
По прогнозам партнера BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, в 2025 году ожидается приход на российский рынок около 25 дополнительных брендов из азиатского региона.
Накануне в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что европейские бренды рассчитывают на возвращение в Россию на своих условиях.