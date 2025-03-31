Иркутская фармакомпания вошла в рейтинг лучших в России

Фармкомпания из Иркутска названа одной из лучших в России. Она вошла в Топ-3 по версии Forbes.
В рейтинг Forbes «20 лучших фармкомпаний России» вошла группа компаний «Фармасинтез» (3-е место). При включении в рейтинг учитывались объем продаж, динамика выручки за 2023−2024 годы, количество зарегистрированных лекарственных средств и число разрешений, выданных на проведение клинических исследований.
Данная компания поставляет более 300 наименований лекарственных препаратов и 60 наименований фармсубстанций. Среди препаратов есть средства для лечения ВИЧ, туберкулеза, диабета, гепатита и многое другое. Пять заводов компании расположены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске одобрили серийное производство самолетов МС-21.