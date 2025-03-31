Иркутская фармакомпания вошла в рейтинг лучших в России

Данная компания поставляет более 300 наименований лекарственных препаратов и 60 наименований фармсубстанций. Среди препаратов есть средства для лечения ВИЧ, туберкулеза, диабета, гепатита и многое другое. Пять заводов компании расположены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге.