Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская фармакомпания вошла в рейтинг лучших в России

Она заняла третье место в рейтинге Forbes.

Источник: Аргументы и факты

Фармкомпания из Иркутска названа одной из лучших в России. Она вошла в Топ-3 по версии Forbes.

В рейтинг Forbes «20 лучших фармкомпаний России» вошла группа компаний «Фармасинтез» (3-е место). При включении в рейтинг учитывались объем продаж, динамика выручки за 2023−2024 годы, количество зарегистрированных лекарственных средств и число разрешений, выданных на проведение клинических исследований.

Данная компания поставляет более 300 наименований лекарственных препаратов и 60 наименований фармсубстанций. Среди препаратов есть средства для лечения ВИЧ, туберкулеза, диабета, гепатита и многое другое. Пять заводов компании расположены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске одобрили серийное производство самолетов МС-21.