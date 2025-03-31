В Красноярске «Детский мир» крупно оштрафовали за продажу просроченной еды

Специалисты красноярского Роспотребнадзора нагрянули с внеплановой проверкой в магазин «Детский мир» на улице 9 Мая и выявили там реализацию продукции с истёкшими в 2024 году сроками годности. Основанием для инспекционного визита стала жалоба покупателя.