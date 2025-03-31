Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске «Детский мир» крупно оштрафовали за продажу просроченной еды

Специалисты красноярского Роспотребнадзора нагрянули с внеплановой проверкой в магазин «Детский мир» на улице 9 Мая и выявили там реализацию просроченной продукции.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты красноярского Роспотребнадзора нагрянули с внеплановой проверкой в магазин «Детский мир» на улице 9 Мая и выявили там реализацию продукции с истёкшими в 2024 году сроками годности. Основанием для инспекционного визита стала жалоба покупателя.

В ходе рейда в торговом зале обнаружили в продаже просроченные пюре фруктовое для детей старше 5 месяцев и овсяно-фруктовые батончики для детей старше 3 лет.

А на складе нашли с истёкшими сроками годности две сухие адаптированные молочные смеси для питания детей с рождения до 12 месяцев. Их также планировалось реализовать.

По данному факту ООО «ДМ» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Он уже оплачен.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продажа просроченной пищевой продукции не только незаконна, но и может угрожать жизни и здоровью людей, особенно детей.