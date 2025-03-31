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Автомобили из Китая стали неликвидными для лизинговых компаний и дилеров

BAIC и Kaiyi стали неликвидными для лизинга и дилеров из-за резкого снижения цен на новые авто.

Источник: Комсомольская правда

Лизинговые компании и автодилеры сталкиваются с убытками из-за резкого падения цен на автомобили китайских марок, включая BAIC и Kaiyi. Об этом сообщили представители рынка в беседе с РБК Тюмень.

Как пояснил коммерческий директор «ТАЛК лизинга» Владимир Яровенко, теперь сложнее продать изъятые автомобили по цене, которая покрывает затраты лизингодателя. При этом складирование большого количества подобной техники привело к уникальной рыночной ситуации: транспортные средства, которые обычно дорожали, теперь дешевеют, что противоречит стандартной бизнес-модели лизинга.

В качестве примера он привел иркутский каршеринг, для которого в 2023 году за 1,8 млн рублей приобрели BAIC U5 Plus. Сейчас аналогичные новые автомобили стоят уже 1,2 млн рублей.

Ранее Министерство промышленности и торговли опубликовало обновленный список транспортных средств, облагаемых в России налогом на роскошь.