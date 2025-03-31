Автомобили из Китая стали неликвидными для лизинговых компаний и дилеров

Лизинговые компании и автодилеры сталкиваются с убытками из-за резкого падения цен на автомобили китайских марок, включая BAIC и Kaiyi. Об этом сообщили представители рынка в беседе с РБК Тюмень.
Как пояснил коммерческий директор «ТАЛК лизинга» Владимир Яровенко, теперь сложнее продать изъятые автомобили по цене, которая покрывает затраты лизингодателя. При этом складирование большого количества подобной техники привело к уникальной рыночной ситуации: транспортные средства, которые обычно дорожали, теперь дешевеют, что противоречит стандартной бизнес-модели лизинга.
В качестве примера он привел иркутский каршеринг, для которого в 2023 году за 1,8 млн рублей приобрели BAIC U5 Plus. Сейчас аналогичные новые автомобили стоят уже 1,2 млн рублей.
Ранее Министерство промышленности и торговли опубликовало обновленный список транспортных средств, облагаемых в России налогом на роскошь.