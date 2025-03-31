Автомобили из Китая стали неликвидными для лизинговых компаний и дилеров

Как пояснил коммерческий директор «ТАЛК лизинга» Владимир Яровенко, теперь сложнее продать изъятые автомобили по цене, которая покрывает затраты лизингодателя. При этом складирование большого количества подобной техники привело к уникальной рыночной ситуации: транспортные средства, которые обычно дорожали, теперь дешевеют, что противоречит стандартной бизнес-модели лизинга.