Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 марта

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
доллар: покупка 500,0 тенге, продажа 502,61 тенге; евро: покупка 540,47 тенге, продажа 545,37 тенге; рубль торгуется в диапазоне 5,86 — 5,96 тенге.
В обменниках Астаны:
доллар покупают по 499,67 тенге, продают по 505,67 тенге; евро: покупка 538,35 тенге, продажа 545,35 тенге; рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 5,90 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,42 тенге, 1 евро — 542,08 тенге, 1 рубль — 6 тенге.
По итогам дневных торгов 28 марта средневзвешенный курс доллара составил 503,42 тенге, поднявшись на 4,95 тенге.