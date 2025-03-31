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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 марта

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

доллар: покупка 500,0 тенге, продажа 502,61 тенге; евро: покупка 540,47 тенге, продажа 545,37 тенге; рубль торгуется в диапазоне 5,86 — 5,96 тенге.

В обменниках Астаны:

доллар покупают по 499,67 тенге, продают по 505,67 тенге; евро: покупка 538,35 тенге, продажа 545,35 тенге; рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 5,90 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,42 тенге, 1 евро — 542,08 тенге, 1 рубль — 6 тенге.

По итогам дневных торгов 28 марта средневзвешенный курс доллара составил 503,42 тенге, поднявшись на 4,95 тенге.