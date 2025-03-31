Самые востребованные — продавцы, самые дефицитные — врачи: каких специалистов жаждут нанять челябинские работодатели

В Челябинской области самыми востребованными специалистами в марте оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для них открыто 2,4 тыс. вакансий. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
В топ-5 по востребованности вошли также менеджеры по продажам и работе с клиентами, повара, пекари и кондитеры, водители и разнорабочие.
В регионе высокий спрос на сантехников, операторов call-центров, администраторов торговых залов, врачей и бухгалтеров.
Примечательно, что продавцы — не только самые востребованные специалисты, но и дефицитные. На одну вакансию приходится по 1,4 резюме, в то время как минимальным нормальным показателем считается 4 резюме на вакансию.
Самые дефицитные профессионалы в регионе — это врачи. Спрос на них на рынке труда больше предложения. На каждую открытую вакансию приходится всего по 0,7 резюме. Востребованные у работодателей кондитеры, сантехники и администраторы магазинов — также дефицитные специалисты. У всех коэффициент не дотягивает не то что до «нормальных» 4, но даже до 2 резюме на вакансию.