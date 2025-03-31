Самые востребованные — продавцы, самые дефицитные — врачи: каких специалистов жаждут нанять челябинские работодатели

Самые дефицитные профессионалы в регионе — это врачи. Спрос на них на рынке труда больше предложения. На каждую открытую вакансию приходится всего по 0,7 резюме. Востребованные у работодателей кондитеры, сантехники и администраторы магазинов — также дефицитные специалисты. У всех коэффициент не дотягивает не то что до «нормальных» 4, но даже до 2 резюме на вакансию.