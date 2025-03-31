Дорожный фонд Челябинской области в 2025 году превысил 27 млрд рублей

«В течение ближайших двух недель в регионе заработают асфальтобетонные заводы для обеспечения бесперебойной работы на объектах нового дорожного сезона. Объемы дорожного строительства будут сохранены, в нормативное состояние будет приведено более 725 километров дорожного покрытия. Из них на региональных дорогах — 336 километров, на муниципальных — 389 километров», — уточнили в министерстве.