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Дорожный фонд Челябинской области в 2025 году превысил 27 млрд рублей

Дорожный фонд Челябинской области в 2025 году превысил 27 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В планы дорожных работ на этот год включены более 50 региональных объектов, а размер дорожного фонда составляет 27,1 млрд рублей. Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи, и все они будут выполнены», — говорят в Миндортрансе.

Только в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет обновлено более 240 километров дорог.

«В течение ближайших двух недель в регионе заработают асфальтобетонные заводы для обеспечения бесперебойной работы на объектах нового дорожного сезона. Объемы дорожного строительства будут сохранены, в нормативное состояние будет приведено более 725 километров дорожного покрытия. Из них на региональных дорогах — 336 километров, на муниципальных — 389 километров», — уточнили в министерстве.

Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона. Так, завершится строительство автодороги между поселками Красное Поле и Полетаево. Реконструкция пройдет на автодорогах между населенными пунктами Нижняя Санарка и Скалистый в Троицком районе и Погорелка — Долговка в Еткульском районе.

Среди крупных региональных проектов — строительство дороги от полигона твердых бытовых отходов до Чишмы и далее до трассы М-5, ее протяженность составит более 4 километров.