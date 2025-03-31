Россиян предупредили о росте цен на жилье из-за расширения льготной ипотеки

Расширение программы льготной ипотеки на покупку вторички не приведет рынок к перегреву.
Введение программы семейной ипотеки для покупки вторичного жилья в регионах России с недостаточным уровнем нового жилищного строительства, согласно ожиданиям, не приведет к перегреву на рынке. Однако предполагается некоторое увеличение цен, но оно будет носить ограниченный и немассовый характер, сообщил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКому стала доступна семейная ипотека по новым правилам.
«Дополнительный рост цен от влияния программы, скорее всего, также будет ограниченным и не массовым», — заявил Путиловский, отметив, что это практически первый случай массового применения программы льготной ипотеки для приобретения вторичного жилья, однако вероятность перегрева рынка остается низкой. Его слова передает РИА Новости.
Также руководитель направления экспертной аналитики в финансовом маркетплейсе «Банки.ру» Инна Солдатенкова добавила, что расширение программы ипотеки не спровоцирует перегрев на рынке из-за ограниченного числа потенциальных заемщиков. При этом эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что включение в ипотечную программу рынка вторичного жилья может замедлить рост цен на недвижимость. Это может способствовать улучшению долгосрочной доступности жилья для покупателей.
С 1 апреля 2025 года условия льготной ипотеки станут доступны для приобретения квартир на вторичном рынке в тех субъектах РФ, где отмечается низкий уровень строительства жилья. В рамках программы семьи, имеющие детей в возрасте до шести лет, смогут воспользоваться возможностью приобрести жилье под 6% годовых. При этом квартира должна находиться в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет, и который не признан аварийным, передает «Национальная служба новостей».