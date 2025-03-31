Россиян предупредили о росте цен на жилье из-за расширения льготной ипотеки

С 1 апреля 2025 года условия льготной ипотеки станут доступны для приобретения квартир на вторичном рынке в тех субъектах РФ, где отмечается низкий уровень строительства жилья. В рамках программы семьи, имеющие детей в возрасте до шести лет, смогут воспользоваться возможностью приобрести жилье под 6% годовых. При этом квартира должна находиться в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет, и который не признан аварийным, передает «Национальная служба новостей».