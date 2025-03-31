Инвестор из КНР построит завод по выпуску окон и стекла в Хабаровском крае

Китайская компания займётся строительством нового промышленного парка в нашем регионе — накануне инвестор получил статус резидента территории опережающего развития «Хабаровск», что позволит ему воспользоваться всего предусмотренными преференциями. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», «Промпарк Хабаровск» к 2027 году должен запустить два крупных предприятия.
По информации пресс-службы регионального министерства экономического развития, через два года резидент откроет производство оконного профиля ПВХ и первый на Дальнем Востоке цех по выпуску калёного стекла.
В будущем «Промпарк Хабаровск» собирается построить дополнительные производственные помещения для сдачи в аренду. В проект инвестор вложит больше 230 миллионов рублей и создаст 39 рабочих мест.
— В настоящее время в условиях увеличения жилищного строительства растет спрос на оконный профиль из калёного стекла. В Хабаровский край оно поставляется из других регионов, что требует расходов на транспортировку, погрузку и хранение, которые отражаются на стоимости продукции. Выпуск продукции на месте существенно снизит данные затраты, — рассказал учредитель компании «Промпарк Хабаровск» Пётр Ма.
При выходе на проектную мощность объёмы производства составят около одной тысячи тонн профиля ПВХ, 800 тонн подоконного профиля и 10 тысяч квадратных метров калёного стекла. Что касается помещений под аренду для компаний-сателлитов промышленного парка, их площадь составит порядка полутора тысяч квадратных метров. Предложить их Пётр Ма собирается заинтересованным китайским инвесторам.
— Создание нового индустриального парка позволит сформировать промышленный кластер по производству сопутствующей продукции для пластиковых окон и дверей. Для этих целей инвестор готов предоставить подготовленные помещения, а государство — создать необходимые инженерные объекты. КРДВ совместно с регионами за счёт федеральных средств предоставляет резидентам ТОР электроэнергию, газ, воду, водоотведение и другую готовую инфраструктуру, — отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.
Напомним, что ранее компания «Группа А2» заявила о намерениях в 2027 году ввести в работу трансграничный производственный транспортно-логистический распределительный центр. Комплекс запланировали построить на участке автодороги «Обход Хабаровска», которая соединяет между собой все площадки льготной налоговой зоны. В рамках сотрудничества с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируется инвестировать более 7 миллиардов рублей.