Инвестор из КНР построит завод по выпуску окон и стекла в Хабаровском крае

— В настоящее время в условиях увеличения жилищного строительства растет спрос на оконный профиль из калёного стекла. В Хабаровский край оно поставляется из других регионов, что требует расходов на транспортировку, погрузку и хранение, которые отражаются на стоимости продукции. Выпуск продукции на месте существенно снизит данные затраты, — рассказал учредитель компании «Промпарк Хабаровск» Пётр Ма.