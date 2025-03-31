В Сарани высокие зарплаты — аким Карагандинской области

Прошло больше 30 лет, как в наших домах отключили центральное отопление. Чего только мы не пережили за это время! Многие, в том числе и мы с мужем, поставили печки в квартирах. Сейчас я живу одна, и мне очень тяжело носить уголь на третий этаж.