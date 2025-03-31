В Сарани высокие зарплаты — аким Карагандинской области

Это был его ответ женщине, которая пришла к акиму на личный прием. Она стоит в очереди на получение квартиры и чтобы не ждать, хотела взять ипотеку. Однако, зарплаты не хватит на ежемесячный платеж, пожаловалась женщина.
На что аким ответил:
Вы не рассматриваете вариант переезда в Сарань? Знаете, почему я вам предлагаю этот город? Сейчас Сарань активно развивается. Благодаря созданию индустриальной зоны там открылись современные предприятия, которые постоянно расширяются и создают новые рабочие места. Например, есть завод бытовой техники. Очень светлые и чистые цеха. Работодатель гарантирует полный социальный пакет и высокую зарплату.
Были к акиму и другие обращения на личном приеме. Например, жительница Шахтерского поселка Пришахтинска рассказала, что больше 30 лет назад в многоэтажных домах отключили центральное отопление. И теперь жители ждут, когда до них дойдет модернизация.
Прошло больше 30 лет, как в наших домах отключили центральное отопление. Чего только мы не пережили за это время! Многие, в том числе и мы с мужем, поставили печки в квартирах. Сейчас я живу одна, и мне очень тяжело носить уголь на третий этаж.
В 2024 году в регионе стартовала масштабная программа и 33 дома в Пришахтинске уже подключили к центральному отоплению, напомнил акимат. На очереди оставшиеся жилые объекты.
Были и другие обращения к местной власти, большинство вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.
На основную часть проблемных вопросов ответы были даны на месте. Те, что требовали более тщательного рассмотрения, взяты на контроль для дальнейшего решения, отметили в акимате.