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Каранкевич: Беларусь готова проектировать и строить метро в Новосибирске

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Белорусская сторона заинтересована принять участие в проектировании и строительстве новых станций метро в Новосибирске, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Источник: Sputnik.by

Ранее вице-премьер во главе правительственной делегации республики посетил с рабочим визитом Новосибирск, во время которого стороны в том числе обсудили вопросы развития метро.

Была обозначена заинтересованность (в участии белорусской стороны — Sputnik) в проектировании и строительстве новых станций Дзержинской линии метро в Новосибирске.

проинформировал Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь 1», подводя итоги своего визита в Новосибирск

Вместе с тем, по его словам, первый этап можно считать реализованным, так как организация из Беларуси уже участвует в проектировании этих станций метро. Однако Минск заинтересован поучаствовать и в строительстве этих станций.

Каранкевич считает, что это направление сотрудничества может стать долгосрочным.

Сотрудничество в сфере промышленности

Вице-премьер сообщил, что правительственная делегация во время визита посетила некоторые промпредприятий в Новосибирской области, обсудила сотрудничество в сфере нефтепереработки и нефтедобычи, а также кооперации в станкостроении и поставки белорусской техники.

Как проинформировал Каранкевича, начиная со второго полугодия белорусская сторона возобновит поставки карьерной техники в Новосибирскую область.

Всего в 2025—2026 годах туда будет отгружено около 20 единиц техники. Также прорабатывается вопрос о создании в Новосибирске центра техподдержки карьерных самосвалов.

Кроме того, Каранкевич считает важным развитие сотрудничества с российскими регионами. По его словам, сейчас с учетом внешнеполитической ситуации и внешнеэкономических ограничений со стороны Запада в отношении Беларуси и России это направление является «основной движущей силой в укреплении развития белорусско-российских отношений».