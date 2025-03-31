В России появится упрощенный способ получения налоговых вычетов

До 2025 года процедура оформления налоговых вычетов была достаточно трудоемкой. Она требовала сбора множества подтверждающих документов, включая справку о доходах 3-НДФЛ и подачу налоговых деклараций, пояснил экономист Андрей Бархота. Бюрократические препятствия делали механизм менее доступным для россиян, что могло отпугивать от использования положенных льгот. При этом с января текущего года введен упрощенный порядок оформления налоговых вычетов. Теперь для подтверждения расходов достаточно заполнить заявление в учреждениях, предоставляющих соответствующие услуги. Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании этих данных самостоятельно формирует заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика, которое клиенту остается только подписать. Автоматизация процесса позволяет сократить время проверки документов ФНС с трех месяцев до периода от нескольких дней до одного месяца.