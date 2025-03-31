В России появится упрощенный способ получения налоговых вычетов

Через Т-банк в скором времени можно будет оформлять налоговые вычеты.
В скором времени россияне смогут упрощенно оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги через банки. Так, Т-Банк с апреля 2025 года реализует этот подход, сообщили журналисты. Данный механизм поможет сэкономить на расходах за лечение и обучение, а также способствует дальнейшей цифровизации экономических процессов.
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«Оформить упрощенный налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги совсем скоро можно будет прямо в банке», — заявили «Известия». Данный механизм поможет сэкономить на расходах за лечение и обучение, а также способствует дальнейшей цифровизации экономических процессов.
Отмечается, что Т-Банк со следующего месяца реализует упрощенное оформление налогового вычета. Также и Совкомбанк рассматривает разработку аналогичного механизма. Кроме того, ВТБ уже реализует сервис онлайн-оформления налогового вычета на жилье и ипотеку.
До 2025 года процедура оформления налоговых вычетов была достаточно трудоемкой. Она требовала сбора множества подтверждающих документов, включая справку о доходах 3-НДФЛ и подачу налоговых деклараций, пояснил экономист Андрей Бархота. Бюрократические препятствия делали механизм менее доступным для россиян, что могло отпугивать от использования положенных льгот. При этом с января текущего года введен упрощенный порядок оформления налоговых вычетов. Теперь для подтверждения расходов достаточно заполнить заявление в учреждениях, предоставляющих соответствующие услуги. Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании этих данных самостоятельно формирует заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика, которое клиенту остается только подписать. Автоматизация процесса позволяет сократить время проверки документов ФНС с трех месяцев до периода от нескольких дней до одного месяца.
Помимо прочего, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что в 2025 году в РФ установят налоговый вычет для родителей в размере 2 800 рублей на второго ребенка. При этом на третьего и последующих детей сумма налогового вычета составит 6 000 рублей.