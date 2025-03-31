В Казахстане усовершенствовали государственную образовательную накопительную систему

В частности, правила изложены в новой редакции.
Страховая выплата рассчитывается исходя из страховой премии (взносов), начисленной премии государства, стартового образовательного капитала и инвестиционного дохода.
Для премии государства принимается расчетная сумма, которая определяется исходя из сформированного страхового резерва по договору страхования с учетом страховых премий (страховых взносов), стартового образовательного капитала, инвестиционного дохода, начисленных премий государства прошлых периодов.
В связи с внедрением программы «Келешек» уточняется порядок определения расчетной суммы по договорам страхования в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).
Теперь сумма накоплений дополнена единовременным стартовым образовательным капиталом от государства (60 МРП (235 920 тенге в 2025 году) — для всех, 120 МРП (471 840 тенге) — для детей-сирот, который также будет инвестироваться и на который будет начисляться инвестиционный доход.
Это позволит увеличить общий размер накоплений для оплаты образовательных услуг и улучшит условия для участников ГОНС.
Постановление вводится в действие с 8 апреля 2025 года.