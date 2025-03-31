В Казахстане усовершенствовали государственную образовательную накопительную систему

Теперь сумма накоплений дополнена единовременным стартовым образовательным капиталом от государства (60 МРП (235 920 тенге в 2025 году) — для всех, 120 МРП (471 840 тенге) — для детей-сирот, который также будет инвестироваться и на который будет начисляться инвестиционный доход.