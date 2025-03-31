Российских водителей с 1 апреля ожидают шесть важных изменений

С 1 апреля в России начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения. В зоне риска также оказались новые россияне, которые въехали с иностранными правами на территорию России до апреля прошлого года. Исключение — белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.