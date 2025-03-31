В Алматы создадут более 87 тысяч новых рабочих мест

Из них 73 293 (84%) будут постоянными.
Как сообщили в городском управлении занятости и социальных программ, мерами занятости планируется охватить 32 тысяч человек. Из них 10,6 тысяч устроят на постоянную работу, 8,7 тысяч получат субсидируемые рабочие места.
Кроме того, 7 тысяч человек смогут пройти краткосрочные курсы на платформе enbek.kz и принять участие в проекте «Бастау Бизнес». Также предусмотрены гранты до 400 МРП (1 572 800 тенге) для поддержки предпринимательских инициатив.
Сообщается, что в прошлом году в Алматы было создано 84,7 тысячи рабочих мест, что способствовало снижению уровня безработицы с 4,8% до 4,6%.