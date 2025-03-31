Самарский элеватор включили в перечень объектов культурного наследия

Это — элеватор на Хлебной площади, дом П. И. Филатова и жилой дом на перекрестке ул. Венцека и А. Толстого.
Элеватор хотели снести, но благодаря вмешательству общественности и депутатов этого не произошло.
В ноябре 2024 года суд удовлетворил иск общественников, а в марте 2025-го решение получило поддержку апелляционной инстанции.
Это уникальное сооружение, построенное в конце 1970-х начале 1980-х годов. Он состоит из двух башен-хранилищ, соединенных транспортировочным механизмом для зерна. Это первый элеватор вертикального типа, построенный в советское время.