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Самарский элеватор включили в перечень объектов культурного наследия

Госинспекция по охране объектов культурного наследия самарского региона решила включить новые самарские здания в выявленные объекты культурного наследия (ОКН).

Это — элеватор на Хлебной площади, дом П. И. Филатова и жилой дом на перекрестке ул. Венцека и А. Толстого.

Элеватор хотели снести, но благодаря вмешательству общественности и депутатов этого не произошло.

В ноябре 2024 года суд удовлетворил иск общественников, а в марте 2025-го решение получило поддержку апелляционной инстанции.

Это уникальное сооружение, построенное в конце 1970-х начале 1980-х годов. Он состоит из двух башен-хранилищ, соединенных транспортировочным механизмом для зерна. Это первый элеватор вертикального типа, построенный в советское время.