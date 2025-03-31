В Казахстане кредиты населению выросли на 2,2% — ЕАБР

Динамика выпуска во многом связана с календарным фактором: в феврале 2025 г. было на один день меньше, чем в феврале високосного 2024 г. С устранением сезонности и календарного эффекта, выпуск промышленности в феврале увеличился примерно на 0,4% м/м, как и в январе.