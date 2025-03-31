В Казахстане кредиты населению выросли на 2,2% — ЕАБР

В целом, кредитный портфель банковского сектора Казахстана составил 36,1 триллиона тенге (71,8 миллиарда долларов) по состоянию на 1 марта 2025 года, что на 0,3% больше по сравнению с началом года.
Сдерживает наращивание кредитного портфеля банковской системой Казахстана ужесточение денежно-кредитных условий, внедренное в конце 2024 года.
При этом, рост потребительского кредитования поддерживается повышением доступности займов за счет активной цифровизации банковских продуктов и разработки онлайн платформ. Это оформление потребительских кредитов без залога и рассрочек на онлайн платформах или посредством мобильных приложений.
Привели в банке данные и по другим государствам ЕАЭС. К примеру, объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 53,9% в январе-феврале 2025-го.
Рост кредитного портфеля коммерческих банков в большей степени связан с увеличением потребительского кредитования в 2,2 раза и торгового — на 13,9% год к году.
Высокие темпы потребительского кредитования оказывают поддержку спросу: внутренняя торговля увеличилась на 17% г/г в январе-феврале, объем предоставляемых услуг гостиниц и ресторанов — на 37,2% г/г. По нашей оценке, потребительская активность сохранит роль драйвера экономики и по итогам 2025 года рост ВВП прогнозируется на уровне 8,7%
Представили и экономические данные государств Союза. В России объем промышленного производства вырос на 0,2% год к году в феврале 2025-го. В январе данный показатель был на уровне 2,2%.
Динамика выпуска во многом связана с календарным фактором: в феврале 2025 г. было на один день меньше, чем в феврале високосного 2024 г. С устранением сезонности и календарного эффекта, выпуск промышленности в феврале увеличился примерно на 0,4% м/м, как и в январе.
Основной вклад в рост по-прежнему вносит обрабатывающая промышленность, выпуск которой вырос на 3,2%. Лидером остается машиностроение, нарастившее производство на 13,6%. Также продолжается рост в металлургии и химическом производстве.
Экономическая активность в Армении увеличилась на 4,1% год к году в январе — феврале 2025-го. Рост был обеспечен секторами услуг, строительства и торговли. В целом, рост экономики Армении прогнозируется на 5,5% в 2025 году.
Спад в промышленном секторе (-19,4% г/г) и отрицательная динамика экспорта (- 50,7% г/г) и импорта (- 45,8% г/г) сохранились из-за исчерпания положительного эффекта от наращивания внешней торговли и обработки драгоценных металлов в начале прошлого года. Мы ожидаем, что рост экономической активности ускорится во втором полугодии по мере восстановления динамики промышленного выпуска.
В Беларуси работодатели предлагают больше вакансий и повышают зарплаты.
В феврале 2025 года количество занятых выросло (+0,1% г/г) впервые за последние 10 лет. При этом высокий спрос на рабочую силу сохраняется: количество вакансий растет, что поддерживает повышение оплаты труда. В реальном заработная плата увеличилась на 11,1%
В бюджетном секторе зарплаты выросли на 12% год к году. ЕАБР ожидает дальнейшего роста зарплат в Беларуси, чему будет способствовать высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в госсекторе.