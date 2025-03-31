В Екатеринбурге открылась необычная школа с передовым оснащением

Новая школа № 314 с уникальной архитектурой, укомплектованная всем необходимым для практических, творческих занятий и спорта, торжественно открылась в Екатеринбурге на ул. Советской. Первыми её увидели участники Уральского образовательного форума, который прошёл н, а площадке нового учебного заведения.
На экскурсии по новой школе побывали зам. Губернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. Возможности для образовательной работы, а также дополнительных занятий для детей и взрослых представили директор школы Елена Белова и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
«Школа построена в рамках государственно-частного партнёрства. Наше участие заключается не только в строительстве здания, но и в финансировании, проектировании, и даже эксплуатации и организации дополнительного образования, — отметил Валерий Ананьев. — Совместно с правительством региона мы долго готовились к реализации концессий по школе и сегодня видим, что опыт удался. Благодаря партнёрству государства и бизнеса удалось быстро реализовать самые продвинутые технологические решения, при этом сэкономить время и деньги, а главное — обеспечить эффективное использование всех применённых новаций в образовательном процессе».
Здание общей площадью 22 тыс. кв. м максимально укомплектовано современными технологиями и оборудованием: мультимедийной аппаратурой оснащены актовый зал на 450 мест, студия звукозаписи, библиотечный центр, в кабинете астрономии для проекции звездного неба предусмотрен четырёхметровый купол. Также в школе оборудован медицинский блок с прививочным кабинетом.
«Инфраструктура школы позволит организовать комфортный учебный процесс для всех учеников. Это и доступная среда для маломобильных групп, и разделение потоков учащихся. Уже на входе средние и младшие классы расходятся в разные стороны через раздельные турникеты. В блоках начальной и средней школы предусмотрены свои спортивные залы с раздевалками и душевыми, рекреациями и зонами отдыха, — рассказала директор МАОУ СОШ № 314 Елена Белова. — Благодаря дополнительным выходами в закрытый внутренний двор учителя смогут проводить часть уроков на свежем воздухе».
Для застройщика это — вторая школа, построенная по концессии, первой стала школа № 41 на ВИЗе. По условиям соглашения компания ещё пять лет осуществляет техническую эксплуатацию таких школ, для этого в её структуре учреждена специализированная управляющая компания «Формула». Концессионер также организовывает внеурочную деятельность — приглашает крупных операторов дополнительного образования, которые охотно пользуются качественной инфраструктурой и оборудованием.
«После уроков помещения школы будут задействованы для спортивных, развивающих секций и кружков, а также проведения различных мероприятий. Например, актовый зал с гримёрками и костюмерной позволяет ставить настоящие спектакли, большой спортивный зал и два малых зала соответствует уровню городских и областных соревнований, — пояснила руководитель проектов девелопера Любовь Спелкова. — Мы совместно с фондом “Солнечные дети” продолжим реализацию стартовавшего в школе № 41 проекта “Продлёнка” для детей с ОВЗ — он пользуется популярностью у родителей: это и адаптивная физкультура, и общение. Запланированы и новые проекты: спортивно-развлекательные перемены для учеников, различные мастер-классы для всех жителей».
Почётные гости высоко оценили новую школу и её возможности.
«Екатеринбург — это образовательное сердце региона, а новая школа станет настоящим центром знаний и творчества, — подчеркнул зам. губернатора Свердловской области Павел Креков. — Здесь будет удобно работать, комфортно учиться. Школа формирует вокруг себя особое досуговое, культурное, спортивное пространство — ту самую современную городскую среду, которая определяет качество жизни людей».
В текущем учебном году в школе № 314 будут обучаться только начальные классы, а к сентябрю здесь укомплектуют средние и старшие классы. Проектная вместимость школы — 1 500 учеников.