В Екатеринбурге открылась необычная школа с передовым оснащением

«Школа построена в рамках государственно-частного партнёрства. Наше участие заключается не только в строительстве здания, но и в финансировании, проектировании, и даже эксплуатации и организации дополнительного образования, — отметил Валерий Ананьев. — Совместно с правительством региона мы долго готовились к реализации концессий по школе и сегодня видим, что опыт удался. Благодаря партнёрству государства и бизнеса удалось быстро реализовать самые продвинутые технологические решения, при этом сэкономить время и деньги, а главное — обеспечить эффективное использование всех применённых новаций в образовательном процессе».