Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба администрации города.
В этом сезоне обслуживание пройдет в 85 направлениях, из которых 57 внутренних и 28 международных. Кроме того, аэропорт Сочи будет работать с 31 авиакомпанией.
Напомним, в «Аэродинамике» опровергли слухи о грядущем открытии аэропорта «Краснодар». Сообщения о возможном открытии появились после публикации вакансий по поиску в аэрогавани новых сотрудников. Информацию назвали не соответствующей действительности, отметив, что поиск сотрудников — стандартная процедура.
Ранее мы писали, наградили жителя Кубани, который спас пассажиров горящего самолета в Турции. Авиалайнер из Сочи воспламенился 24 ноября в аэропорту Антальи. Предварительно, причиной ЧП мог стать сильный удар борта о полосу во время посадки из-за плохой погоды.