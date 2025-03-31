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Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов

На весенне-летнее расписание перешел аэропорт Сочи в конце марта.

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом сезоне обслуживание пройдет в 85 направлениях, из которых 57 внутренних и 28 международных. Кроме того, аэропорт Сочи будет работать с 31 авиакомпанией.

Напомним, в «Аэродинамике» опровергли слухи о грядущем открытии аэропорта «Краснодар». Сообщения о возможном открытии появились после публикации вакансий по поиску в аэрогавани новых сотрудников. Информацию назвали не соответствующей действительности, отметив, что поиск сотрудников — стандартная процедура.

Ранее мы писали, наградили жителя Кубани, который спас пассажиров горящего самолета в Турции. Авиалайнер из Сочи воспламенился 24 ноября в аэропорту Антальи. Предварительно, причиной ЧП мог стать сильный удар борта о полосу во время посадки из-за плохой погоды.