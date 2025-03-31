Под Воронежем отремонтируют мост за более чем 770 млн рублей

В документах госзакупок появилось объявление на поиск подрядчика, который восстановит мост в несколько этапов до 30 июня 2026 года.
Объект проложен через реку Ведуга на дороге «Семилуки — Землянск». Длина двухполосного сооружения 140 метров. Подрядчик, выигравший аукцион, должен выполнить ряд задач, включающих установку новых опор и пролетов, устройство мостового полотна, создание лестничных сходов, установку системы освещения, строительство подъездов к мосту и благоустройство прилегающей территории.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что в Воронеже объявили о начале сезона речных трамваев.