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Под Воронежем отремонтируют мост за более чем 770 млн рублей

На ремонт моста через реку Ведугу в Семилукском районе власти готовы потратить около 774 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В документах госзакупок появилось объявление на поиск подрядчика, который восстановит мост в несколько этапов до 30 июня 2026 года.

Объект проложен через реку Ведуга на дороге «Семилуки — Землянск». Длина двухполосного сооружения 140 метров. Подрядчик, выигравший аукцион, должен выполнить ряд задач, включающих установку новых опор и пролетов, устройство мостового полотна, создание лестничных сходов, установку системы освещения, строительство подъездов к мосту и благоустройство прилегающей территории.

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что в Воронеже объявили о начале сезона речных трамваев.