На Кубани дефицит медработников составил 5,4 тысячи человек

В ведомстве отметили, что для достижения целей регионального проекта необходимо привлечь примерно 2 тысячи врачей и 3,4 тысячи специалистов среднего звена. Особенно остро ощущается нехватка врачей общей практики, участковых педиатров, медсестер, фельдшеров, акушерок и лаборантов. В настоящее время в регионе работает около 18 тысяч врачей и 36 тысяч медперсонала. При этом в ведомстве отметили, что в крае действуют несколько мер поддержки для специалистов этой сферы.