ЕАБР прогнозирует дальнейший рост зарплат в Беларуси

По информации аналитиков банка, в феврале этого года количество занятых в Беларуси увеличилось на 0,1%, это первый рост данного показателя за последние 10 лет.
При этом высокий спрос на рабочую силу сохраняется: количество вакансий растет, что поддерживает повышение оплаты труда.
Так, в реальном секторе экономики зарплата выросла в феврале этого года на 11,1% после 13,5% в январе. В бюджетном секторе зарплата увеличилась на 12%.
Ожидаем дальнейшего роста заработных плат, чему будет способствовать высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в феврале 2025 года составила 2428,1 рубля. Среднемесячный доход белорусов до вычета налогов вырос за месяц на 70 копеек.
Самые высокие зарплаты получают в белорусской столице, где средний заработок в феврале составлял 3309,1 рубля, а самые низкие — в Витебской области (2011,0 рубля).
Больше всего в феврале зарабатывали белорусы, занятые в сфере информационных технологий, — 7288,6 рубля. А граждане, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты, получили в среднем в феврале 1284,2 рубля.