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Жители Екатеринбурга, вылетающие в Дубай, застряли в Кольцово

Рейс Екатеринбург-Дубай задержали на 18 часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кольцово пассажиры были вынуждены около 18 часов ожидать авиарейс FZ-998 авиакомпании Flydubai, летящий из Екатеринбурга в Дубай. Судя по информации на онлайн-табло, вылет перенесли с вечера 30 марта на утро 31-го. Рейс из Екатеринбурга первоначально планировался в 17:00. Самолет должен был приземлиться в Дубае в 21:15.

Однако время вылета неоднократно переносилось. Судя по данным на онлайн-табло Кольцово, на данный момент посадка на судно закончена, ожидаемое время вылета — 11:00 по местному времени.

Напомним, недавно в Кольцово из-за мощного снегопада задержали вылеты внутренних авиарейсов.