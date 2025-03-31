Жители Екатеринбурга, вылетающие в Дубай, застряли в Кольцово

В аэропорту Кольцово пассажиры были вынуждены около 18 часов ожидать авиарейс FZ-998 авиакомпании Flydubai, летящий из Екатеринбурга в Дубай. Судя по информации на онлайн-табло, вылет перенесли с вечера 30 марта на утро 31-го. Рейс из Екатеринбурга первоначально планировался в 17:00. Самолет должен был приземлиться в Дубае в 21:15.