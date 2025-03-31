Аудиторы проверят расходы минкультуры Челябинской области

Контрольное мероприятий коснется не только самого областного министерства культуры, но и подведомственных ему учреждений. Внимание уделят расходам бюджета во время реализации проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», который включен в регпроект «Творческие люди».
Известно, что аудиторы проверят также, достигнуты ли целевые показатели этого проекта. Кроме того внимание уделят тому, как подведомственные минкультуры учреждения соблюдали порядок и условия предоставления субсидий.
Отметим, что это контрольное мероприятие КСП является плановым. Оно включено в соответствующий План работы на 2025 год.