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Аудиторы проверят расходы минкультуры Челябинской области

Сотрудники Контрольно-счетной палаты начнут проверку 1 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Контрольное мероприятий коснется не только самого областного министерства культуры, но и подведомственных ему учреждений. Внимание уделят расходам бюджета во время реализации проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», который включен в регпроект «Творческие люди».

Известно, что аудиторы проверят также, достигнуты ли целевые показатели этого проекта. Кроме того внимание уделят тому, как подведомственные минкультуры учреждения соблюдали порядок и условия предоставления субсидий.

Отметим, что это контрольное мероприятие КСП является плановым. Оно включено в соответствующий План работы на 2025 год.