Средняя зарплата в нижегородской провинции выросла на 21,8%

Рейтинг регионов-лидеров возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Средней зарплаты в провинции ЯНАО хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированных наборов товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в регионе в 2024 году составила 146 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,6 раза больше медианного уровня заплаты в малых и средних городах России.