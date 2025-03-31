В Перми объявили о начале торгов на КРТ в микрорайоне Комсомольский

В микрорайоне Комсомольский объявлены торги на проведение комплексного развития территории. Для реновации предлагается участок площадью около 21 га, который находится на правом берегу города в микрорайоне Комсомольский. Он ограничен улицами Ветлужская, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочная. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
На этом участке расположены 56 многоквартирных домов общей площадью около 41,9 тысяч квадратных метров, а также различные нежилые здания. Победитель аукциона обязан будет провести комплексное обновление территории: расселить 28 аварийных и ветхих многоквартирных домов и построить новые здания общей площадью 218 тысяч квадратных метров. Также проект включает ремонт существующих дорог.
Микрорайон Комсомольский находится всего в 20 минутах езды от центра Перми, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. В окрестных микрорайонах имеются школы и детсады, а также много зелёных зон и парков для отдыха.
Ожидаемый срок завершения проекта — 15 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.