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В Перми объявили о начале торгов на КРТ в микрорайоне Комсомольский

Ожидаемый срок завершения проекта — 15 лет с момента заключения договора.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Комсомольский объявлены торги на проведение комплексного развития территории. Для реновации предлагается участок площадью около 21 га, который находится на правом берегу города в микрорайоне Комсомольский. Он ограничен улицами Ветлужская, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочная. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На этом участке расположены 56 многоквартирных домов общей площадью около 41,9 тысяч квадратных метров, а также различные нежилые здания. Победитель аукциона обязан будет провести комплексное обновление территории: расселить 28 аварийных и ветхих многоквартирных домов и построить новые здания общей площадью 218 тысяч квадратных метров. Также проект включает ремонт существующих дорог.

Микрорайон Комсомольский находится всего в 20 минутах езды от центра Перми, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. В окрестных микрорайонах имеются школы и детсады, а также много зелёных зон и парков для отдыха.

Ожидаемый срок завершения проекта — 15 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.