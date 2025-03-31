В Перми объявили о начале торгов на КРТ в микрорайоне Комсомольский

В микрорайоне Комсомольский объявлены торги на проведение комплексного развития территории. Для реновации предлагается участок площадью около 21 га, который находится на правом берегу города в микрорайоне Комсомольский. Он ограничен улицами Ветлужская, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочная. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.