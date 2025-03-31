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Регоператора в Ейске оштрафовали за нарушения при вывозе мусора

Ейская межрайонная прокуратура привлекла регионального оператора к административной ответственности за нарушения при вывозе твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки ООО «ЭкоЮг» были выявлены случаи вывоза ТКО в Ейске с интервалами, превышающими установленные санитарно-эпидемиологические нормы. Аналогичные нарушения фиксировались и ранее в 2024 году.

По факту несоблюдения санитарных требований межрайонная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.35 КоАП РФ в отношении компании и ее должностного лица.

По итогам рассмотрения материалов территориальный отдел Роспотребнадзора назначил штраф в размере 290 тыс. руб.