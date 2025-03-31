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На Бронницкой улице появится дом по программе реновации

Новостройка будет расположена рядом со станцией метро «Стахановская».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Нижегородском районе столицы появится новостройка по программе реновации. Для ее возведения внесли изменения в правила землепользования и застройки. Дом планируют построить по адресу: Бронницкая улица, владение 10. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Площадь земельного участка под застройку составляет 0,77 гектара. На нем планируется возвести жилой дом предельной площадью 35 тысяч квадратных метров», — рассказала Юлиана Княжевская.

Рядом с будущим домом находится действующая станция метро «Стахановская».

Ранее Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации в 2024 году.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».