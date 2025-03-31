На Бронницкой улице появится дом по программе реновации

В Нижегородском районе столицы появится новостройка по программе реновации. Для ее возведения внесли изменения в правила землепользования и застройки. Дом планируют построить по адресу: Бронницкая улица, владение 10. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).