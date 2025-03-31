Объемы выдачи ипотеки в Самарской области упали в 14 раз

«Денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими. Они стимулируют граждан сберегать, а крупные несрочные покупки, на которые могут потребоваться заемные деньги, отложить на будущее, — говорит заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — В этих условиях совокупный спрос в экономике будет замедляться и растягиваться во времени, что дает возможность предприятиям расширить производственные возможности. Инфляция, в свою очередь, начнет снижаться и вернется к цели Банка России вблизи 4% в 2026 году. Только при стабильно низкой инфляции возможен устойчивый рост экономики и повышение благосостояния людей».