Причиной ребрендинга PPF Страхование жизни стали изменения в составе акционеров

«Изменения — естественная часть развития любой сильной компании. Мы меняем свое имя, потому что время и обстоятельства ставит перед нами новые вызовы. А мы уверенно на них отвечаем, сохраняя при этом все то, что делает нас теми, кем мы являемся: надежным партнером для наших клиентов. Новый бренд — это наша общая работа, в которую вложены опыт, смысл и энергия команды. Он отражает то, кем мы стали сегодня. Как и прежде, мы остаемся рядом — чтобы защищать, поддерживать и помогать вовремя», — заявил «Газете.Ru» председатель правления Everia Life Вит Седлачек.