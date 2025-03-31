«Молочка и мясо, автомобили, телевизоры и мониторы». Назван топ белорусских товаров для экспорта в Россию

В Белстате назвали топ товаров, экспортируемых Беларусью в Россию.
Так, в 2024-м промежуточные и потребительские товары составили 82,5% белорусского экспорта в Россию. При этом 70,6% импорта из России пришлось на промежуточные товары.
Рейтинг товаров, поставляемых Беларусью на российский рынок за прошлый год, возглавили молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто. Также в топ вошли телевизоры, мониторы и проекторы.
При этом основу российского экспорта в Беларусь в прошлом году составляли нефть, природный газ, черные металлы и изделия из них.
В Белстате констатировали также, что в 2024-м взаимная торговля Беларуси и России приросла на 6,3%.
Тем временем МАРТ Беларуси сообщил, что поставщик привез крупной торговой сети 20 тонн картошки, но 76% партии было повреждено проволочником.
И еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.