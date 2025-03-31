Новую сельскую дорогу построят в Волгоградской области

В Волгоградской области новая асфальтированная дорога появится в Палласовском районе. Она соединит улицу Объездную в поселке Ромашки с трассой Ромашки — Селянка. Работы запланировали по программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в облкомдортрансе.
Подрядчика, который построит дорогу протяженностью 1,7 километра уже определили. Вскоре он приступит к работам. Первым делом в поселке перенесут сети электро-, газо-, водоснабжения и связи. После разберут старое покрытие, которое заменят на асфальт.
Этот поселок будет не единственным, где увидят новые дороги в этом году. Так, в станице Алексеевской отремонтируют 6 километров улиц, в районе продолжат строить шестикилометровую автодорогу «Самолшинский — Гущинский». Всего в этом году в регионе построят и отремонтируют 373 километра трасс.