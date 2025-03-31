В Волгограде дачные автобусы запустят лишь с 11 апреля

Отметим, ранее о запуске дачных автобусов объявили и власти Волжского, однако местным садоводам повезло куда больше волгоградских дачников. В связи с ранней весной муниципалитет пообещал обеспечить работу сезонных автобусных направлений уже с 1 апреля.