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В Волгограде дачные автобусы запустят лишь с 11 апреля

Власти Волгограда готовятся к возобновлению работы муниципальных сезонных автобусных маршрутов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской центр управления пассажирскими перевозками, в 2025 году транспортное обслуживание СНТ в областном центре официально стартует в начале второй декады апреля.

— Работа дачных автобусов возобновится с 11 апреля. Подвижной состав выйдет на все транспортные направления, обеспечивающие сообщение с СНТ в городской черте, — подчеркнула диспетчер.

В ближайшие дни департаменту городского хозяйства предстоит объявить отбор перевозчика на обслуживание сезонных муниципальных маршрутов. Однако процедура во многом носит формальный характер. Традиционно дачные направления обслуживало муниципальное предприятие «ВПАТП № 7», а после его ликвидации, соответствующая роль отведена перевозчику «МетроЭлектроТранс».

На текущий момент график движения автобусов не известен. На сайте МУП «МетроЭлектроТранс» пока что по-прежнему опубликовано лишь сообщение о приостановке работы сезонных маршрутов на зимний период.

Отметим, ранее о запуске дачных автобусов объявили и власти Волжского, однако местным садоводам повезло куда больше волгоградских дачников. В связи с ранней весной муниципалитет пообещал обеспечить работу сезонных автобусных направлений уже с 1 апреля.