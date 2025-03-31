С 7 апреля на восьми улицах Ростова начнется ремонт дорог

Ограничения движения продлятся по 1 июля на следующих участках:
- ул. Большая Садовая на участке от пр. Буденновского до пр. Ворошиловского;
- ул. Большая Садовая на участке от пр. Ворошиловского до пр. Кировского
- пер. Соборный на участке от ул. Пушкинской до ул. Мечникова;
- пер. Ашхабадский на участке от пр. Ленина до ул. Подъездной;
- ул. Профинтерна на участке от ул. Тоннельной до ул. Павлодарской;
- ул. Каяни на участке от ул. Ченцова до ул. Советской;
- ул. Города Волос на участке от пер. Университетского до пер. Крепостного;
- ул. 30-я Линия на участке от ул. Ереванской до ул. Буйнакской;
- Объездная дорога (ул. Днепропетровская — рынок «Алмаз») (ул. Малое Зеленое Кольцо) на участке от пр. Шолохова до строения с адресным ориентиром ул. Малое Зеленое Кольцо, 3.
Как писали раньше, на проспекте 40-летия Победы и улице Берберовской ограничат движение транспорта до конца лета.