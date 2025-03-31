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С 7 апреля на восьми улицах Ростова начнется ремонт дорог

Ростовская область, 31 марта 2025. DON24.RU. На восьми улицах Ростова начнется ремонт дорог с 7 апреля. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения движения продлятся по 1 июля на следующих участках:

  • ул. Большая Садовая на участке от пр. Буденновского до пр. Ворошиловского;
  • ул. Большая Садовая на участке от пр. Ворошиловского до пр. Кировского
  • пер. Соборный на участке от ул. Пушкинской до ул. Мечникова;
  • пер. Ашхабадский на участке от пр. Ленина до ул. Подъездной;
  • ул. Профинтерна на участке от ул. Тоннельной до ул. Павлодарской;
  • ул. Каяни на участке от ул. Ченцова до ул. Советской;
  • ул. Города Волос на участке от пер. Университетского до пер. Крепостного;
  • ул. 30-я Линия на участке от ул. Ереванской до ул. Буйнакской;
  • Объездная дорога (ул. Днепропетровская — рынок «Алмаз») (ул. Малое Зеленое Кольцо) на участке от пр. Шолохова до строения с адресным ориентиром ул. Малое Зеленое Кольцо, 3.

Как писали раньше, на проспекте 40-летия Победы и улице Берберовской ограничат движение транспорта до конца лета.