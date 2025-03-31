Финансист об укреплении российского рубля: это на руку экономике Беларуси

Так, если в начале марта официальный курс доллара в России находился в районе 88−89 российских рублей, то сейчас уже почти 84 рубля, а ранее был даже 81,5.
Как это может сказаться на экономике Беларуси особенно с учетом того, что большая часть внешнеторговых операций республика осуществляет в российской валюте, и продолжится ли это укрепление, корреспондент Sputnik обсудил с финансовым аналитиком, членом CFA Institute Александром Шкутом.
Причины и прогнозы
Укрепление российского рубля, которое мы наблюдали в последние несколько месяцев, в первую очередь связано с существенным снижением объема импорта. Соответственно, российские импортеры тратят меньше валюты на покупку зарубежных товаров, что приводит к укреплению курса российского рубля.
По его мнению, связано это со снижением совокупного спроса из-за высоких процентных ставок ЦБ РФ.
Центробанк держит высокие процентные ставки для замедления инфляции. Но для того, чтобы процентная ставка начала воздействовать на экономику через денежно-кредитную трансмиссию, требуется два-три квартала, а поскольку высокие процентные ставки и жесткая кредитно-денежная политика уже достаточно давно, это начало воздействовать на снижение совокупного спроса посредством снижения кредитной активности.
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Вместе с тем, как пояснил финансовый аналитик, уменьшение совокупного спроса приводит к тому, что в российской экономике падает спрос на импортные товары. Это в свою очередь приводит к укреплению российской валюты.
По его мнению, это главная и основная причина, а вторая — это спекулятивное укрепление за счет текущей геополитической ситуации.
Поскольку приходят позитивные новости для России по урегулированию украинского конфликта, а также по возможному снятию санкций, в будущем это может создать спрос на российские активы. Для этого необходимы в основном российские рубли, поэтому как на внутреннем рынке, так и на внешних валютных рынках возник спекулятивный на спрос на российскую валюту. Это привело к ее укреплению.
Таким образом, сейчас российский рубль находится на локальных максимумах за последний год, но потенциал его дальнейшего укрепления, по мнению эксперта, маловероятен. Дело в том, что слишком крепкий рубль окажет негативное влияние на российский бюджет, за счет того, что будет поступать меньшее количество денег за реализуемые на экспорт товары.
Именно поэтому слишком сильный рубль не выгоден для российского правительства, считает Шкут. И в случае, если продолжится укрепление российской валюты, будут приниматься меры для ее ослабления.
Вероятнее всего, в ближайшее время на фоне нынешних новостей мы будем наблюдать сильную волатильность как вверх, так и вниз. Однако среднегодовое значение по курсу в 2025 году, конечно, будет выше текущих уровней, но до конца года курс рубля по отношению к текущим значениям будет ослабевать.
Влияние на экономику Беларуси
Когда мы говорим о динамике российской валюты, то для нас важнее ее курс по отношению к белорусскому рублю. А на текущий момент мы наблюдаем тенденцию, когда белорусский рубль снижается по отношению к российскому.
По его мнению, эта тенденция позитивно влияет на экономику республики, поскольку более дешевый белорусский рубль увеличивает конкурентоспособность отечественных товаров и стимулирует экспорт.
То есть, когда за 100 российских рублей можно купить больше белорусских рублей, соответственно, и больше товаров из Беларуси, это положительно влияет на экспорт. А для республики очень важен экспорт в Российскую Федерацию.
Если же говорить о динамике российского рубля по отношению к доллару США, то его укрепление к американской валюте также позитивно скажется для белорусской экономики.
В этом случае речь идет об импорте. И если белорусские предприятия расплачиваются более крепким российским рублем по отношению к доллару США, то для Беларуси удешевляется импорт, то есть он становится более выгодным.
Снижаются цены не только на импортные товары, но и на компоненты, которые используется в белорусском производстве. Это в свою очередь тормозит инфляцию, добавил он.
Укрепление российской валюты как по отношению к доллару США, так и по отношению к белорусскому рублю позитивно сказывается на белорусской экономике.