Финансист об укреплении российского рубля: это на руку экономике Беларуси

Вероятнее всего, в ближайшее время на фоне нынешних новостей мы будем наблюдать сильную волатильность как вверх, так и вниз. Однако среднегодовое значение по курсу в 2025 году, конечно, будет выше текущих уровней, но до конца года курс рубля по отношению к текущим значениям будет ослабевать.