Крупнейшая авиакомпания Китая начала летать во Владивосток

В дальнейшем полёты будут выполняться с частотой три раза в неделю, на маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737−800. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.
С началом полётов Air China общее количество рейсов по маршруту Владивосток-Пекин составит более 20 в неделю. Полёты также выполняют российские авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), «Аврора» и S7 Airlines, китайские China United и Hainan Airlines.
Air China является крупнейшей авиакомпанией КНР. Её маршрутная сеть охватывает 43 страны. В том числе выполняются рейсы из Пекина в Москву и Читу (этот рейс с посадкой в Хайларе), из Урумчи в Москву.
Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта Владивосток:
— Начало полетов авиакомпании Air China во Владивосток имеет особое значение для Приморья. Авиакомпания является национальным перевозчиком КНР, что для китайских туристов означает максимально высокий статус и уровень сервиса. Важно, что для российских путешественников рейсы откроют новые возможности для полетов в Китай, а также разлета по всему миру через Пекин на рейсах Air China и других авиакомпаний.