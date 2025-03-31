Крупнейшая авиакомпания Китая начала летать во Владивосток

— Начало полетов авиакомпании Air China во Владивосток имеет особое значение для Приморья. Авиакомпания является национальным перевозчиком КНР, что для китайских туристов означает максимально высокий статус и уровень сервиса. Важно, что для российских путешественников рейсы откроют новые возможности для полетов в Китай, а также разлета по всему миру через Пекин на рейсах Air China и других авиакомпаний.