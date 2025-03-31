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Крупнейшая авиакомпания Китая начала летать во Владивосток

Крупнейшая авиакомпания Китая начала летать во Владивосток. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China начала выполнять полеты между Пекином и Владивостоком. Первый рейс был выполнен из столицы Китая в понедельник, 31 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

Источник: PrimaMedia.ru

В дальнейшем полёты будут выполняться с частотой три раза в неделю, на маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737−800. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.

С началом полётов Air China общее количество рейсов по маршруту Владивосток-Пекин составит более 20 в неделю. Полёты также выполняют российские авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), «Аврора» и S7 Airlines, китайские China United и Hainan Airlines.

Air China является крупнейшей авиакомпанией КНР. Её маршрутная сеть охватывает 43 страны. В том числе выполняются рейсы из Пекина в Москву и Читу (этот рейс с посадкой в Хайларе), из Урумчи в Москву.

Дмитрий Хазин, начальник отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта Владивосток:

— Начало полетов авиакомпании Air China во Владивосток имеет особое значение для Приморья. Авиакомпания является национальным перевозчиком КНР, что для китайских туристов означает максимально высокий статус и уровень сервиса. Важно, что для российских путешественников рейсы откроют новые возможности для полетов в Китай, а также разлета по всему миру через Пекин на рейсах Air China и других авиакомпаний.