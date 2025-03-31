Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысяч

В топ-10 регионов по соотношению зарплат в малых средних населенных пунктах и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, превалируют северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом. В этих субъектах работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом добыча зачастую осуществляется в отдаленных от крупных городов местах приезжими работниками, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.