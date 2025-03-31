Курортный кластер за 21 млрд рублей построят в Рощино

Предполагается, что общие затраты на реализацию данного проекта составят приблизительно 20−21 миллиард рублей, уточнил Рыков. Он также подчеркнул, что существующий туристический потенциал Северо-Западного региона России значительно уступает спросу на качественные курортные услуги и рекреационную недвижимость. Проект будет осуществляться поэтапно, завершение первого этапа запланировано уже на 2025 год.