Гонтарева: 600 тыс. кв.м в год — ориентир строительства жилья в Минске

«В первую очередь убирается ветхое жилье. Но и здесь мы ограничены наличием помещений, в которые должны переселить людей. Если раньше был задел — база из 300−350 квартир, и их по мере необходимости предоставляли людям при сносе ветхого жилья, то теперь вынуждены специально создавать так называемый подменный фонд на ранее освобожденных площадках, — уточнила Ирина Гонтарева. — Сейчас для переселенцев возводим три дома в микрорайоне Лошица и один по улице Розы Люксембург. Жилья требуется довольно много. Нет таких массивов, на которых достаточно снести 1−2 дома. К тому же в ветхой избушке может быть прописано до 15 человек, и каждого нужно обеспечить жилплощадью не менее 15 кв.м. Сейчас этим занимаются только государственные застройщики».