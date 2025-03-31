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Гонтарева: 600 тыс. кв.м в год — ориентир строительства жилья в Минске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по генплану застройки до 2030 года предусмотрено возведение ежегодно 600 тыс. кв.м жилья. С одновременной активизацией процесса в регионах, чтобы остановить диспропорцию развития территорий и переток населения. До сих пор эта цифра была намного больше. Например, задание на 2024 год Минск перевыполнил на 11 тыс. кв.м. Сейчас такой возможности нет, рассказала во время круглого стола в журнале «Экономика Беларуси» председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

В Минске больше нет свободных площадок. Основную застройку коммунальные предприятия сейчас ведут на реконструируемых территориях, где предусмотрен снос частного сектора или каких-то предприятий, баз, устаревших зданий, сооружений. И это жилье предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за редким исключением 1−2 дома предлагают на коммерческой основе — в монолитно-каркасном исполнении с паркингами.

«В первую очередь убирается ветхое жилье. Но и здесь мы ограничены наличием помещений, в которые должны переселить людей. Если раньше был задел — база из 300−350 квартир, и их по мере необходимости предоставляли людям при сносе ветхого жилья, то теперь вынуждены специально создавать так называемый подменный фонд на ранее освобожденных площадках, — уточнила Ирина Гонтарева. — Сейчас для переселенцев возводим три дома в микрорайоне Лошица и один по улице Розы Люксембург. Жилья требуется довольно много. Нет таких массивов, на которых достаточно снести 1−2 дома. К тому же в ветхой избушке может быть прописано до 15 человек, и каждого нужно обеспечить жилплощадью не менее 15 кв.м. Сейчас этим занимаются только государственные застройщики».

Перспективные районы реконструкции частного сектора в столице — проспект Дзержинского, улицы Орловская, Маяковского и Лошица. С аукциона площадки под застройку коммерческим компаниям больше не продаются. Коммерсанты завершают проекты, начатые 5−10 лет назад.

«Коммерческие заказчики реализуют два крупных инвестпроекта. Комплекс “Минск-Мир”, где жилищное строительство практически завершено. В начале следующего года там останется многофункциональная и административная застройка, офисные центры. И комплекс “Северный берег”. Он только начат, рассчитан на 5 млн кв.м, но в перспективе до 2040 года, — отметила Ирина Гонтарева. — В Смолевичах строим три многоэтажных дома, в основном для многодетных семей и арендное. Ежегодно там вводим 20−25 тыс. кв.м, такой темп и сохранится. В перспективе — Руденск, где предстоит создать инженерную инфраструктуру. Но это планы не нынешнего и даже не следующего года. Упираемся в ограниченные возможности нашего основного домостроительного комбината — ОАО “МАПИД”.