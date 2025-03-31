Пермский производитель соков регистрирует новый бренд

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2023 год — 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 170,7 млн руб. В августе 2021 года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод был с начала 2000-х, продали его зарегистрированному в Москве ООО «Инвестпроект» (99,9%) и Ксении Галкиной (0,1%). Согласно Rusprofile, гендиректором общества выступает Петр Паньков.